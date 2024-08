Les planètes personnelles : leur rôle dans votre thème natal

Introduction



Les planètes personnelles jouent un rôle essentiel dans l’interprétation de votre thème natal en astrologie. Elles représentent différentes facettes de votre personnalité et influencent vos comportements, vos émotions et vos besoins fondamentaux. Dans cet article, nous allons explorer le rôle des planètes personnelles les plus importantes : le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars.

Le Soleil : votre essence profonde



Le Soleil est le centre de notre système solaire et symbolise votre essence profonde. Il représente votre identité, votre volonté, votre créativité et votre vitalité. Le signe zodiacal dans lequel se trouve votre Soleil indique les traits dominants de votre personnalité et ce qui vous motive dans la vie.

Votre Soleil en Bélier : vous êtes énergique, audacieux et passionné.

Votre Soleil en Taureau : vous êtes persévérant, sensuel et attaché à la stabilité.

Votre Soleil en Gémeaux : vous êtes curieux, communicatif et adaptable.

…