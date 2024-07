Les campagnes marketing basées sur les horoscopes sont de plus en plus populaires, car elles permettent aux entreprises de toucher leur public cible de manière plus personnalisée. En s’alignant sur les signes du zodiaque, les marques peuvent créer des contenus et des produits qui résonnent avec les besoins et les désirs spécifiques de chaque signe. Découvrons ensemble quelques-unes des meilleures campagnes marketing inspirées par l’astrologie.