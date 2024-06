Le branding astral ou astro-branding, une approche holistique qui intègre les principes de l’astrologie dans le processus de création et de développement d’une marque, suscite un intérêt croissant dans le monde du marketing. Les marques de luxe, réputées pour leur recherche constante d’innovation et d’unicité, ne font pas exception à cette tendance. Découvrons ensemble comment le branding astral peut enrichir l’identité des marques de luxe et renforcer leur connexion avec les consommateurs.