Comment les constellations influencent la conception de logos d’entreprises

L’influence des constellations dans la conception de logos



Le processus de conception d’un logo est crucial pour toute entreprise. C’est l’identité visuelle qui représentera la marque et communiquera ses valeurs aux consommateurs. Mais saviez-vous que les constellations peuvent également jouer un rôle dans ce processus ? Le branding astral, une approche innovante qui intègre les principes de l’astrologie dans le branding, permet aux entreprises de créer des logos uniques et alignés sur leur essence cosmique.

L’analyse astrologique du thème de l’entreprise



Pour commencer, les spécialistes du branding astral réalisent une analyse astrologique du thème de l’entreprise. Cette analyse prend en compte les positions des planètes, les aspects et les configurations astrales au moment de la création ou du lancement de l’entreprise. Ces informations permettent d’identifier les archétypes astrologiques qui influenceront la conception du logo.

Choix des symboles et des couleurs



Les symboles et les couleurs jouent un rôle crucial dans la création d’un logo. Dans le cadre du branding astral, chaque signe du zodiaque, chaque planète et chaque aspect astrologique est associé à des symboles et des couleurs spécifiques. Par exemple, le signe du Bélier est associé au feu et à la couleur rouge, tandis que le signe du Verseau est associé à l’air et à la couleur bleue. Les spécialistes du branding astral utilisent ces correspondances pour choisir les symboles et les couleurs qui représenteront le mieux l’essence de l’entreprise.

Storytelling et mythologie astrologique



L’astrologie est riche en mythes, en légendes et en histoires fascinantes. Ces récits captivants peuvent être intégrés dans le storytelling de la marque et renforcer l’identité du logo. Par exemple, une entreprise dont le logo représente un archer peut s’inspirer du mythe de Sagittaire, associé à l’aventure, à la liberté et à la recherche de sens. En racontant une histoire autour de son logo, l’entreprise crée une connexion émotionnelle avec son public.

Alignement avec les cycles naturels



Les cycles naturels, tels que les phases lunaires et les mouvements planétaires, influencent les énergies et les tendances sur Terre. Dans le cadre du branding astral, il est possible d’aligner la conception du logo avec ces cycles pour bénéficier d’un flux d’énergie plus favorable. Par exemple, si une entreprise souhaite communiquer sur des valeurs de croissance et de renouveau, elle peut choisir de dévoiler son nouveau logo lors d’une nouvelle lune.

Les avantages du branding astral dans la conception de logos