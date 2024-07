Le Branding Astral est une approche novatrice qui intègre les principes de l’astrologie dans le domaine du marketing et de la gestion des ressources humaines. Cette méthode, en plus de sa pertinence pour le positionnement d’une marque, peut aussi avoir un impact significatif sur l’engagement des employés au sein d’une entreprise. Découvrons comment le Branding Astral peut renforcer cet engagement à travers diverses stratégies et pratiques.