Comment BRIO Maté a révolutionné son image de marque avec son nouveau branding ?

De la simplicité au raffinement, découvrez comment BRIO Maté a su métamorphoser son image de marque pour se démarquer dans l’univers compétitif des boissons énergisantes.

Une évolution stratégique



Lancée en 2019, BRIO Maté a récemment initié un changement marquant dans son identité. Rebaptisée BRIO – Natural Energy Drink, cette mue traduit une évolution de son ADN vers plus d’authenticité, de positivisme et d’accessibilité. L’ambition est claire : captiver un public actif et en quête d’une stimulation quotidienne saine.

Pourquoi ce rebranding était nécessaire



Dans le secteur très concurrentiel des boissons énergétiques, se démarquer est essentiel. Beaucoup de consommateurs cherchent à éviter les composants artificiels prévalents sur le marché. Le pivot opéré par BRIO vise à proposer une expérience gustative authentique et saine, se positionnant ainsi comme une alternative naturelle aux formules traditionnelles.

Les ingrédients naturels au cœur de la nouveauté



Au centre de la nouvelle offre de BRIO figure le Maté, connu pour ses propriétés stimulantes. Cette composition naturelle et intelligemment élaborée permet d’améliorer l’énergie, la concentration et l’immunité, tout en procurant un sentiment général de bien-être. Julien Baudry, cofondateur de BRIO, explique : « Nous avons élaboré des recettes saines aux saveurs recherchées, qui s’intègrent parfaitement dans les gammes actuelles des sodas et mixers tout en conservant un effet dynamisant ».

Objectifs et aspirations de BRIO



BRIO ne se limite pas à une simple refonte ; elle vise à s’imposer comme leader sur le marché des boissons énergisantes naturelles. En visant une clientèle active et soucieuse de sa santé, elle entend conquérir une part importante du segment des energy drinks.

Des avantages concrets pour les consomateurs



Bénéfices santé : Les ingrédients naturels offrent un gain en vitalité et renforcent l’immunité.

Les ingrédients naturels offrent un gain en vitalité et renforcent l’immunité. Saveurs authentiques : Une gamme aux saveurs soignées qui séduira amateurs de soft drinks comme aficionados des mixers.

Une gamme aux saveurs soignées qui séduira amateurs de soft drinks comme aficionados des mixers. Saine alternative : Une proposition qui privilégie les composants naturels plutôt que synthétiques.

Un futur brillant pour BRIO



Avec sa nouvelle identité, BRIO aspire à être bien plus qu’une boisson énergétique ; elle veut incarner la vitalité naturelle et le bien-être. Ce renouveau brandistique a le potentiel d’élever BRIO au rang d’icône du secteur pour ses vertus énergétiques autant que pour son engagement envers un mode de vie plus sain.