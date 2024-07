Cambodge : comment faire du Royaume une destination de choix ? Découvrez les secrets du Cambodia Branding Forum-Édition Francophonie

Les piliers d’une marque durable



Le Cambodia Branding Forum-Édition Francophonie, orchestré par l’organisation Millennium Destinations, a placé l’accent sur trois concepts clés qui sont la durabilité, l’identité et l’attractivité. Ces principes fondamentaux ont dirigé des échanges fructueux avec pour finalité le renforcement de la stratégie de marque du Cambodge. Des personnalités telles que S.E. Mom Thany et S.E. Ok Darariddh ont souligné l’importance d’une approche écoresponsable pour faire du Cambodge une destination privilégiée.

Une stratégie axée sur la collaboration



Catherine Germier-Hamel, initiatrice de Millennium Destinations, et Nikolas Hatz, maître en aménagement touristique, ont mené cet événement dans le but de promouvoir la collaboration entre différents secteurs comme l’écotourisme, le bien-être, le luxe et la gastronomie. Les interventions ont mis en lumière la nécessité d’une image de marque puissante, reposant non pas uniquement sur un vernis superficiel mais bien sur des stratégies robustes et authentiques.

L’importance du secteur privé et de la jeunesse



Thourn Sinan, président cambodgien de PATA, a insisté sur l’influence capitale du secteur privé ainsi que des jeunes entrepreneurs pour construire une destination dynamique et pérenne. L’idée d’un entrepreneuriat jeune a été encouragée, invitant les nouvelles générations à s’impliquer activement dans des initiatives touristiques novatrices.

Le tourisme de bien-être et la diversité culturelle



Vanessa Voukotitch, spécialiste en bien-être, a parlé de l’intégration du tourisme associé au bien-être dans la stratégie marketing du Cambodge. Le pays offre une multitude de centres dédiés au bien-être et encourage des projets locaux séduisant aussi bien les voyageurs internationaux que les communautés locales ou encore les expatriés.

D’autre part, Marissa Nouv a abordé le potentiel considérable que représentent les arts pour attirer des touristes. Malgré une concurrence régionale forte avec la présence marquée des productions coréennes ou japonaises, le Cambodge peut se targuer d’une richesse artistique pouvant séduire un public avide de découvertes culturelles.

Les initiatives gouvernementales pour un tourisme durable



Le gouvernement cambodgien s’est montré très engagé dans sa quête de faire du pays un point névralgique du tourisme international. S.E. Mom Thany a exprimé que l’écotourisme est désormais une priorité afin d’accueillir un tourisme qualitatif tout en impliquant le secteur privé dans une gestion durable des ressources naturelles.

Des perspectives futures prometteuses



Ith Vichit, directeur général de l’Office du tourisme cambodgien, a souligné qu’il était essentiel d’établir des tactiques marketings innovantes pour positionner solidement le Cambodge sur l’échiquier touristique mondial. Frédéric Tambon a quant à lui mentionné que le pays devrait miser sur son authenticité et son patrimoine singulier afin de développer un modèle touristique distinctif et durable.